Fumetti, cosplay, giochi di ruolo e tanta creatività “Pg Comix“ torna nel segno dell’inclusione

Fumetti, gaming, modellismo, creatività, inclusione e tanto divertimento. E’ tutto pronto per la seconda edizione del “PG Comix“, l’evento comics e cosplay organizzato dall’associazione “La Brigata Indipendente”, che questa domenica irrompe nell’area verde di Colombella con ingresso libero. Per tutta la giornata saranno presenti stand di fumetti, gaming, modellismo, artisti comics, artigiani locali in tema, studi cinematografici e scuole, oltre a tanti cosplayers di alto livello tecnico-artistico, con partecipanti in arrivo da Roma, dalla Toscana e dalle Marche. L’’esperienza ha anche un forte risvolto sociale, con l’obiettivo di fare inclusione e favorire l’emancipazione dei giovani con disturbi dello spettro autistico e altre condizioni di fragilità.

l Il della manifestazione è il Cosplay contest che premia le performance più brillanti e i migliori personaggi con una giuria qualificata. Alle 14.30 si aprono le iscrizioni e alle 16 inizia la gara. I costumi dovranno essere attinenti al mondo dell’animazione, del fumetto, del cinema, dei telefilm, della musica, dei videogiochi, dei giochi di ruolo e dei libri. Quanto al resto del programma, l’expo si apre alle 10, seguito da eventi e performance. Sul fronte del gaming sono attese le esperienze di MattySmash, youtuber umbro focalizzato sui videogiochi Nintendo e di EmaDX, streamer su Twitch romano, con Gaming Talk. Una chiacchierata, alle 13.30, su cosa rappresentano i videogiochi oggi come mezzi per creare nuove esperienze audiovisive e per conoscere nuove persone. L’angolo cultura comics ospiterà poi lo speech “Storie di vampiri nel fumetto italiano” alle 12.30 con relatore Claudio Ferracci de “La Biblioteca delle Nuvole”. Confermata la presenza dello Star Wars Club Perugia con l’esercito Jedi che si esibirà alle 15.45.