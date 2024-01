Fuga dalla città fotografata dall’Istat

TERNI Crisi demografica e invecchiamento della popolazione in città. I servizi statistici comunali rendono noti alcuni primi dati Istat sul censimento 2022. "Fotografano, ma non è una sorpresa, una situazione di crisi demografica", fa sapere Palazzo Spada. La popolazione residente a Terni al 31.12.2022 risulta essere infatti pari a 106.793 unità, lo 0,34% in meno rispetto al censimento 2021 e ben il 3,4% in meno rispetto al 2018, primo anno in cui è stato effettuato il censimento permanente della popolazione. In quattro anni, quindi, Terni ha perso 3.761 residenti e questo malgrado l’età media dei residenti aumenti sempre di più. Gli ultracentenari sono 40, erano 28 nel 2018 e la maggior parte sono donne (37). Tutte le classi d’età fino a 55 anni hanno perso popolazione mentre tutte quelle oltre i 55 sono cresciute. Di conseguenza cresce ancora l’età media. Gli stranieri rappresentano il 12% della popolazione residente (12.698); erano il 11,4% al primo censimento 2018. La percentuale di popolazione straniera a livello nazionale è più bassa rispetto a quella registrata a Terni e si ferma all’8,7%.