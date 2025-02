Frontale sull’Eugubina. Codice rosso per un 27enne. Ferito ragazzo di 20 anni

Altro incidente sulle strade del territorio eugubino. Ieri mattina c’è stato uno scontro frontale tra due auto lungo la 298 "Eugubina", poco dopo Mengara. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una Fiat Panda guidata da un 27enne eugubino con un passeggero 20enne sempre del luogo che viaggiava in direzione Gubbio, e un 48enne eugubino al volante della sua Opel Corsa nel senso di marcia opposto. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Gubbio: la squadra ha provveduto a estrarre il 27enne dalla vettura per affidarlo poi al personale del 118, arrivato sul luogo con due ambulanze e un elisoccorso. Il ragazzo è stato trasportato con l’elisoccorso Nibbio all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso per un trauma maggiore, e dal pomeriggio le sue condizioni sarebbero stabili: il ragazzo è vigile ma verrà tenuto ancora qualche giorno in osservazione. Portato in ospedale a Branca il passeggero ventenne, sempre in codice rosso ma con traumi minori. L’altro conducente è stato portato al polo ospedaliero perugino per i controlli del caso, con una prognosi di dieci giorni per i lievi traumi riportati a causa dell’incidente. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Gubbio, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire le cause e la dinamica di quanto accaduto. La strada è stata sgomberata con l’ausilio del carroattrezzi, dato che la Panda è finita contro il guardrail della sua corsia, mentre la Opel Corsa è finita nelle sterpaglie presenti a bordo strada.

Ancora un incidente, dunque, sulle strade eugubine, che questa volta fortunatamente non sembra aver portato a conseguenze tragiche ma che sicuramente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Un tema già venuto a galla negli ultimi giorni con l’annuncio e la presentazione della creazione, a Gubbio, dell’Associazione "Andrea Morganti". Istituita alla memoria di una delle vittime della ss219 e nata da un’idea del fratello Ubaldo che ne è presidente. L’associazione ha voluto riportare l’attenzione sul tema con richieste decise: maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, un monitoraggio più attento sui veicoli e iniziative per aiutare chi guida a gestire situazioni di emergenza sulla strada.

Federico Minelli