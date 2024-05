Frida Bollani Magoni a San Francesco al Prato. Le meraviglie di piano e voce all’Auditorium

Talento unico in continua crescita ed evoluzione, Frida Bollani Magoni (nella foto) è la protagonista del nuovo appuntamento di “Artemisia – Donne di scena“, il format al femminile della stagione Sanfra promossa da Mea Concerti: lunedì alle 21 la giovanissima artista sarà protagonista all’Auditorium San Francesco al Prato di un concerto piano e voce.

Sul palco proporrà un viaggio tra le note, con brani inediti che si alterneranno a grandi capolavori riarrangiati per l’occasione per un risultato sempre nuovo. A guidare l’artista il suo amore sconfinato per la musica, protagonista nella sua vita fin da piccolissima e che la porta a soli 18 anni ad avere una maturità artistica che non conosce eguali. Figlia d’arte - il papà è Stefano Bollani, la mamma Petra Magoni - Frida torna agli spettacoli live con una nuova tournée, dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto nei suoi primi due tour estivi, dove ha calcato palchi prestigiosi in Italia e all’estero e conquistato tutti a suon di continui sold out. Da sempre immersa nel mondo delle note e dei suoni, si spesso esibita come ospite nei concerti dei genitori, ha suonato al Quirinale di fronte al Presidente della Repubblica per celebrazioni del 2 giugno 2021 con una toccante interpretazione dell’Inno nazionale, e ha accompagnato la danza di Roberto Bolle anche in tv. I biglietti per il concerto sono in prevendite su TicketItalia e TicketOne.

“Artemisia - Donne in scena“ è dedicato monologhi e concerti per esplorare le sfaccettature dell’ironia, della poesia, del coraggio, della melodia. Proseguirà lunedì 20 con la data zero del tour di Daniela Pes in occasione della pubblicazione del suo album d’esordio “Spira“ e mercoledì 22 con Veronica Raimo che presenterà il suo libro “La vita è breve, eccetera”, un racconto che, con sguardo libero, dissacrante, in bilico tra malinconia e gioia, parla di donne e delle loro relazioni.