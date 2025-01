"Frazioni lasciate senza luminarie"

SPOLETO Niente luminarie nelle frazioni, è polemica. Ha investito circa 40mila euro il Comune d per addobbare al meglio la città e si è servito dalla collaborazione dell’associazione Vivi Spoleto fondata da Confcommercio. Il consigliere comunale di opposizione Sergio Grifoni ha presentato un’interrogazione raccogliendo "la lamentela di alcune frazioni per essere state dimenticate dall’amministrazione comunale per le pubbliche decorazioni e gli abbellimenti festivi". "Non solo, sembrerebbe che non tutte le frazioni siano state trattate nella medesima maniera – continua Grifoni – , visto che per alcune è stato previsto il posizionamento di un abete gigante regolarmente ornato con apposite luci; per altre è stato sì installato l’abete, ma lasciato poi spoglio; per altre ancora non è stato previsto nemmeno l’abete spoglio". Fattore questo che secondo l’esponente di opposizione ha creato una evidente disparità di trattamento, essendo stati gli abitanti di Spoleto, considerati di serie A, B e C. "Il fenomeno – scrive Grifoni - si è ripetuto anche nella ordinanza specifica di divieto dei botti di Capodanno in cui, mentre il centro storico è giustamente tutelato con assoluto divieto, nella periferia e nelle frazioni sembrerebbe che ogni comportamento sia lecito, con buona pace di tutti, compresi gli animali".