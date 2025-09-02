Fratta dell’800, un successo. E i Tintori vincono la “gara“ delle locande

Piazza del Mercato ai piedi della Rocca, gremita all’inverosimile di persone che ballavano e cantavano, è stata l’immagine plastica del successo della XXIV edizione della Fratta dell’800, una delle rievocazioni storiche più apprezzate della regione. Piazze, strade e vicoli popolati da personaggi in costume, musiche, danze, giochi popolari e scene di vita hanno restituito, tra fantasia e realtà, l’immagine della Fratta di due secoli fa sotto la sapiente regia dell’Accademia dei Riuniti e del consiglio direttivo della manifestazione. Non è mancato come sempre pò di sano agonismo culinario tra locande, frequentatissime dagli avventori. A vincere i Tintori, di via Largo Vibi con 400 punti portando a casa il suo quarto palio. Al secondo posto il Mattatoio con 325 punti; terzi i Briganti con 250 punti; quindi il Boccajolo (225), i Garibaldini (200) e i Musicanti (100). La premiazione dei vincitori domenica sera in una traboccante Piazza Matteotti. Sul palco il sindaco Luca Carizia, cilindro in testa, che ha detto: "Se le persone si sono divertite se hanno passato dei momenti indimenticabili insieme ai loro cari e ai loro amici, il merito è solo il vostro. Il successo di quest’anno della Fratta dell’800 è il frutto di una comunità che ha saputo ancora una volta dare il meglio di sé".

Gli ha fatto eco la vicesindaco e assessore alla Cultura Annalisa Mierla: "Ogni anno questa festa dimostra quanto la nostra città sia capace di fare squadra. Dietro al successo di questa edizione c’è un lavoro straordinario: dal consiglio direttivo dell’associazione Fratta dell’800, alla direzione artistica dell’Accademia dei Riuniti, dai volontari delle taverne, ai giovani e alle associazioni che hanno contribuito a rendere ricchissimo il programma, fino al personale comunale, la Protezione Civile e la Croce Rossa". Il coordinatore artistico, Achille J. Roselletti: "È stata un’edizione intensa ed emozionante. Il nostro intento era quello di valorizzare un secolo ricco e complesso, intrecciando radici storiche e proposte artistiche di qualità. Ringrazio artisti, tecnici, operai, volontari e rievocatori che hanno reso possibile questo percorso. Nei prossimi giorni faremo il punto su ciò che ha funzionato meglio e su cio che è da migliorare, per rendere le edizioni future ancora più coinvolgenti e speciali".

Pa.Ip.