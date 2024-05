Fratelli d’Italia presenta lista e sede elettorale

La lista di Fratelli d’Italia presentata ieri pomeriggio nel corso dell’inaugurazione della sede. Nella squadra spiccano le conferme dei tre esponenti del partito uscenti e alcuni innesti pesanti. Marco Cesaro (nella foto), assessore all’Urbanistica uscente, classe 1972, avvocato e con una lunga militanza nella destra a partire da Alleanza nazionale sarà capolista. Dietro di lui Giuseppe Galligari, 45 anni, avvocato e capogruppo uscente. Terza Tiziana Filena, anche lei consigliere uscente e imprenditrice nel settore assicurativo. Seguono i candidati in ordine alfabetico: Giuseppe Allegretti, geometra e militante di Fdi di lungo corso; Paride Apostolico. Segue Gian Luigi Aquilini, Cecilia Bellini, Alessandro Benfante, dipendente delle Ferrovie dello Stato, Gianni Biribao, dipendente e sindacalista di una nota azienda aeronautica, appassionato di calcio e allenatore. L’innesto tra i più pesanti è la discesa in campo di Maria Grazia Carbonari, commercialista e revisore, consigliere regionale nella decima legislatura con i 5 Stelle. Segue ancora Monia Carbonetti, laureata in scienze della formazione, Vittoria Cicioni, non ancora 19enne, candidata più giovane della lista. In lista Stella Fausta Carbonetti, Edoardo Galici, Valentina Gualdoni, 56 anni, già consigliere comunale nel 2009. Altro nome forte è quello di Alessandra Leoni, avvocato e coordinatore comunale di Fdi. Segue Gabriele Marchesi; Mauro Mercuri, ufficiale dell’Esercito; Leonardo Pacini, studente universitario e responsabile della sezione giovanile del partito. I candidati proseguono con Maria Luisa Pruna, Angelo Riccioni, Michela Rinaldi, Barbara Tiburzi, Giorgia Torretti, responsabile commerciale di una nota azienda dell’edilizia.