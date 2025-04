Frasi choc su Ilaria Sula: "Valutiamo una denuncia"

"Chi è questa persona? Cosa vuole dalla nostra famiglia". Questa la reazione a caldo del papà di Ilaria Sula, Flamur, alla notizia, anticipatagli dall’avvocato Giuseppe Sforza, delle terribili espressioni usate da un dirigente dello Sporting Terni, Ernesto Galli, verso l’ arbitra 17enne nella partita di Allievi Under 17 contro il Sangemini: "Eri da ammazzare da piccola, devi fare la fine di Ilaria". Frasi riportate dal giudice sportivo e che sono costate al dirigente la squalifica fino al 31 dicembre 2028.

"Un episodio gravissimo, che si commenta da solo – sottolinea l’avvocato Sforza –, nel mezzo di una tragedia e che si riflette su una famiglia già distrutta dal dolore. Appena appresa la vicenda ho informato il papà di Iliaria, proprio per preparare per quanto possibile i familiari a questa nuova e inspiegabile situzione che s’inserisce in un contesto, com’è facile immaginare, già duramente provato". "Prendiamo atto della pronta reazione delle autorità sportive – continua il legale – che hanno emesso una lunga squalifica verso questo dirigente; per quanto ci riguarda però valuteremo ogni aspetto della vicenda, che potrebbe anche essere oggetto di denuncia penale. Da un lato vorremmo evitare ulteriori tensioni in un momento veramente difficile per la famiglia, dall’altro non possiamo permettere che il nome di Ilaria venga usato in questo modo. Quindi dal punto di vista giudiziaria valuteremo il dà farsi, resta lo sconcerto per quanto è successo".

Secondo quanto riportato dal giudice sportivo, tra primo e secondo tempo, il dirigente sarebbe entrato nello spogliatoio riservato all’arbitro rivolgendo contro la giovane direttrice di gara offese e minacce. Pronunciando, secondo quanto ricostruito, anche frasi molto gravi con riferimento all’omicidio della studentessa ternana Ilaria Sula, uccisa dall’ex, reo confesso, Mark Samson, a Roma. "Eri da ammazzare da piccola. Dovresti fare la fine di Ilaria. A sto punto sarebbe da tirare fuori un coltello", queste le frasi pronunciate dal dirigente, squalificato per tre anni e mezzo.

