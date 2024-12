Franco Palazzoni confermato alla guida del Cai

L’assemblea degli iscritti al Cai, il Club alpino italiano di Gualdo Tadino, ha rinnovato il consiglio direttivo, eleggendo Franco Palazzoni, Daniela Anastasi, Pierdomenico Matarazzi, Lucia Sabbatini, Angelo Santarelli, Daniele Galiotto, Carlo Baldelli, Marco Scassellati, Claudio Parlanti, Christian Severini, Fabio Ippoliti. Revisori dei conti sono Marcello Baldelli, Maria Marini e Giuseppina Spigarelli. Il direttivo ha così distribuito gli incarichi, dopo la conferma di Franco Palazzoni a presidente: Pierdomenico Matarazzi vice presidente, Angelo Santarelli, consigliere regionale, Daniela Anastasi e Riccardo Serroni segreteria e comunicazione, Carlo Baldelli tesoriere, Claudio Parlanti, Daniela Anastasi e Lucia Sabbatini nella commissione scuole, Mauro Tavone e Christian Severini nel Tam, Franco Palazzoni, Noè Commodi, Paolo Stella referenti del rifugio Cai- M.Maggio, Daniele Galiotto, Michele Gatti e Fabio Ippoliti per l’alpinismo, Angelo Santarelli e Marco Scassellati per l’escursionismo, Pierdomenico Matarazzi e Mariano Cabras per la sentieristica. Nell’assemblea si è evidenziato che la sezione è stata molto attiva nell’escursionismo ed alpinismo, nella gestione del rifugio e della sentieristica, col rinnovo della tabellazione e le nuove cartine, nella collaborazione con le scuole e le associazioni. "È una sezione in ottima salute, testimoniata anche dall’ingresso nel consiglio di alcuni nuovi soci". Approvato anche il bilancio preventivo 2025: in programma circa 50 manifestazioni.

Alberto Cecconi