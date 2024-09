Francesca Comencini presenta il suo film al PostModernissimo

Proseguono gli appuntamenti con il grande cinema che caratterizzeranno la nuova stagione del PostModernissimo che festeggia i dieci anni dall’apertura. Questo sabato alle 21 la regista Francesca Comencini (nella foto) sarà in sala per raccontare al pubblico il suo nuovo film “Il tempo che ci vuole”, presentato all’ultima Mostra di Venezia in Selezione Ufficiale e che da oggi sarà nei cinema italiani. Un evento di alto livello che si sta avviando verso il tutto esaurito e che conferma la centralità della piazza perugina per il cinema contemporaneo. È previsto inoltre un incontro con il pubblico anche al Metropolis di Umbertide, lo stesso giorno alle 18.

Con quest’opera, interpretata da Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano, la regista romana prende in mano la sua storia personale e il rapporto col padre, l’indimenticato Luigi, tessendo il racconto intimo di una famiglia borghese condannata a sublimare le vicende personali nello specchio della settima arte, sullo sfondo una stagione incandescente come quella degli anni di piombo, delle lotte politiche e delle rivoluzioni sociali.