Frana lungo la statale Flaminia

NARNI A seguito delle abbondanti piogge una frana, con un fronte di alcuni metri, si è aperta lungo la statale Flaminia, sul lato destro della strada, pochi metri dopo i giardini di Porta Romana. Ne ha dato notizia nel pomeriggio di ieri il sindaco, Lorenzo Lucarelli, con un post nella sua pagina Facebook (da cui è tratta la foto ) . Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i tecnici comunali ed i vigili del fuoco per valutare quali provvedimenti prendere nell’immediato. L’area del cedimento è stata ovviamente transennata e lungo la Flaminia si procede a senso alternato. A fare il punto della situaizone è stato ancora il sindaco Lucarelli con un post intorno alle 19.30 di ieri. "Sono rientrato da poco da luogo della frana – spiega via sociale il primo cittadino –. A seguito delle verifiche effettuate si è deciso di mettere l’area in sicurezza in attesa di valutare le modalità di intervento nel più breve tempo possibile. Sempre in accordo con Anas è stato istituito sulla via Flaminia il transito a senso unico alternato con semaforo". Per quanto riguarda le previsioni meteo in Umbria, ecco quelle di 3bmeteo.com: "Sabato: nuvolosità variabile con tendenza a peggioramento serale, quando saranno possibili deboli piogge. Sulle pianure settentrionali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata; su pianure meridionale e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite". "Domenica: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse – continua 3bmeteo– . Sulle pianure settentrionali nubi sparse, alternate a schiarite; sulle pianure meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci".

Ste.Cin.