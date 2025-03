Forza Italia, Antonio Manzo segretario comunale. Torna la ’Scuola’

GUBBIO – Si è svolto a Gubbio il congresso comunale di Forza Italia. Durante l’incontro, è stata eletta la nuova segreteria comunale ed è stata presentata una mozione programmatica volta a consolidare i risultati ottenuti finora e a promuovere ulteriormente lo sviluppo del partito nella zona. Il Congresso ha eletto per acclamazione Antonio Manzo come segretario, con la segreteria comunale di Gubbio che si completa poi con Elena Grande come vice segretaria, Francesca Albini, Riccardo Ciliegi, Carlotta Colaiacovo, Roberto Ferranti, Remo Fioroni, Carlo Generotti, Chiara Generotti, Maria Teresa Lepri, Giacomo Manuali, Oscar Mariani, Cinzia Morelli, Valter Nuto, Luigina Procacci, Monica Salciarini e Ivo Spigarelli. Al congresso ha partecipato anche il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, che ha aperto l’incontro con un intervento in cui ha sottolineato l’importanza dei partiti nella maggioranza. Il segretario regionale Andrea Romizi ha condiviso una notizia importante per la città: il ritorno della scuola di formazione politica di Forza Italia a Gubbio.