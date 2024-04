Formazione e lavoro. Ecco i corsi

TERNI - L’obiettivo è la formazione finalizzata al lavoro, l’iniziativa è della della diocesi di Terni-Narni-Amelia che propone, nell’ambito del progetto Policoro un corso di formazione “Tools to Work”. Si tratta di otto moduli formativi sia teorici che pratici, dal 22 maggio all’11 giugno, completamente gratuiti. Le “lezioni“ si terranno nei locali adiacenti la chiesa di Sant’Alò a Terni, con possibilità di tirocini retribuiti all’interno di aziende locali, per mettere subito in pratica ciò che si impara. "Percorsi e testimonianze di esperti e imprenditori del territorio che condivideranno la loro esperienza e conoscenza", annunciano dal sito della diocesi.

Il corso è rivolto a giovani dai 19 ai 35 anni, con una buona padronanza della lingua italiana, che desiderano trovare un lavoro ed avanzare professionalmente e personalmente.

"Questo corso non è solo un’opportunità di formazione – spiega ancora la diocesi –, ma una vera e propria chance per crescere, sviluppare nuove competenze e fiorire in un ambiente supportivo e stimolante".

È possibile iscriversi al seguente link: https://forms.gle/xQ1b6aRWHyyMSKPs7 .