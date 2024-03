Fontivegge, studenti dal 2026 . E la stazione si rifà il look

Dello studentato universitario a Fontivegge molte cose si sapevano già e dunque la vera novità di ieri è quella del restyling profondo della stazione ferroviaria, che subirà una serie di interventi che la renderanno più bella e soprattutto più funzionale. Questo quanto emerso ieri in occasione della firma dell’accordo tra la Regione, il Comune, Rete Ferroviaria Italiana e l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario. Intesa che è stata firmata dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, dal sindaco Andrea Romizi e da Fabio Santini, amministratore unico di Adisu. L’accordo come detto, riguarda lo studentato nella palazzina principale che potrà ospitare dal 2026 (non prima) fino a 89 studenti in 67 alloggi (22 stanze singole, 39 stanze doppie e 6 alloggi dedicati a persone con mobilità ridotta). Il progetto prevede due diversi accessi allo Studentato, uno su Piazza Vittorio Veneto e l’altro su un’area verde di nuova realizzazione dedicata proprio agli studenti e posizionata sul lato sud del fabbricato viaggiatori; in queste due diverse aree saranno presenti due reception e spazi comuni dedicati agli ospiti.

Ma la novità come detto è l’intervento nella parte dell’immobile dedicata ai passeggeri che sarà sottoposto a un intervento complessivo di rifunzionalizzazione, in accordo con la Soprintendenza, con l’obiettivo di potenziare i servizi dedicati ai viaggiatori e alla cittadinanza. È previsto un vero e proprio restauro degli spazi connettivi, ossia atrio di stazione e gallerie pubbliche, volto a sanare e consolidare le finiture esistenti, rispettando le caratteristiche e le cromie dell’epoca di realizzazione. Il progetto garantisce la conservazione dell’architettura in tutte le sue declinazioni, con particolare attenzione agli apparati decorativi. Previsti anche interventi di adeguamento dell’accessibilità ferroviaria di marciapiedi – che saranno rialzati allo standard europeo di 55 centimetri per facilitare la salita e la discesa dai treni – delle scale e del sottopasso, compresa la realizzazione di nuovi ascensori e nuove scale di collegamento al sottopasso esistente. Le lavorazioni, che si effettueranno senza interferire con la funzionalità della stazione, saranno suddivise in diverse fasi: l’intervento scatterà dagli ultimi mesi del 2024 e si concluderà entro il 2027. Oltre 20 i milioni di euro di investimento complessivo.