Fontivegge, la lotta al crimine. Mercoledì riunione del ’Comitato’. Più controlli e stretta sui locali

Si riunirà mercoledì il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza e sarà dedicato alla recrudescenza degli ultimi fenomeni di criminalità accaduti a Perugia e in particolare a Fontivegge. L’altro ieri la sindaca, Vittoria Ferdinandi, aveva chiesto con un urgenza che la Prefettura convocasse Comune e Forze dell’ordine per esaminare gli ultimi fatti accaduti e i provvedimenti urgenti da mettere in campo. Un’uscita pubblica non casuale, dato che proprio da ieri il prefetto della provincia di Perugia, Armando Gradone, è in pensione e che ha visto quindi la prima cittadina iniziare subito il pressing per una nuova nomina.

Prima però, come accade sempre in questi casi, da Roma dovranno completare il ‘risiko’ di nomine e spostamenti e quindi ci sarà da attendere un po’ per conoscere il nome del nuovo referente del governo sul territorio perugino. Ferdinandi avrebbe gradito che la riunione venisse convocata già la scorsa settimana, ma una serie di eventi concatenati legati anche al pensionamento del prefetto, ha fatto sì che l’incontro venisse via via posticipato. E’ evidente che mercoledì a presiedere la seduta sarà il vice, Nicola De Stefano, da 4 anni e mezzo a Perugia e che quindi ha certamente chiaro il quadro in cui muoversi.

Proprio all’indomani della maxi rissa di Fontivegge di una settimana fa, il consigliere delegato dalla sindaca per la sicurezza, Antonio Donato, aveva annunciato che il Comune avrebbe "deciso di avviare un ampio confronto con la Prefettura e le forze dell’ordine, con l’obiettivo di adottare misure più rigorose per prevenire simili fenomeni. "Il primo passo - spiegava Donato - sarà quello di intensificare i controlli sui locali di intrattenimento nella zona di Fontivegge, in particolare su quelli del Broletto e di Piazza del Bacio, per monitorare e intervenire in modo preventivo anche con il supporto della Guardia di Finanza. Inoltre, porteremo all’attenzione del prossimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza la proposta di un’ordinanza che limiti gli orari di apertura dei locali notturni di quel quartiere, al fine di ridurre il rischio di comportamenti che possano degenerare in violenza." Queste dovrebbero essere le due mosse principali che proprio Ferdinandi potrebbe annunciare mercoledì durante la riunione. "L’amministrazione comunale rimane impegnata ogni giorno con determinazione sui temi della sicurezza – ha scritto Ferdinandi nel chiedere la riunione del Comitato -, tanto da decidere di incrementare il personale della Polizia Locale attraverso un concorso attualmente in fase di conclusione. Abbiamo chiesto ai nostri agenti di intensificare i servizi di pattugliamento in strada, specialmente nei quartieri piu sensibili. In questi mesi abbiamo collaborato attivamente con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, dove sono state condivise e proposte azioni decise in accordo con il Prefetto e le Forze dell’ordine. Tenuto conto della delicatezza del momento e la preoccupazione che certi episodi hanno destato nella popolazione – ha concluso – e necessario mettere in campo un’azione coordinata tra le istituzioni competenti e rispondere con efficacia alle problematiche emerse".

