Fontivegge ha voglia di rinascere Successo della festa di quartiere

Fontivegge ha voglia di rinascere, di rialzare la testa. A dimostrarlo, se ce ne fosse bisogno, il successo della festa di quartiere promossa da Comune e comitati Uniti per Fontivegge e Progetto Fontivegge. In piazza del Bacio centinaia di persone, non solo residenti e famiglie. Tante le iniziative in campo. Dalla mostra dal titolo “Nascita e, sviluppo e trasformazione di Fontivegge e Bellocchio” curata da Francesco Frattegiani, agli eventi per gli amanti dello skateboard, del fuoristrada, delle moto anche elettriche; dal mercatino del vintage alla presenza in piazza del Bibliobus e di Guide in Umbria. Poi uno spettacolo con i 7 Cervelli, la mostra dei fumetti della Biblioteca delle Nuvole e una grande cena, sotto le stelle, con piu di 150 residenti. Ma “Fontivegge &Friends“ è stato anche un momento di approfondimento con la tavola rotonda “Un quartiere da ri-creare, obiettivo sfidante ma raggiungibile” nel corso della quale i comitati locali che vivono e rappresentano i residenti di Fontivegge hanno chiesto interventi al Comune. Richieste a cui l’amministrazione ha dato risposte, sottolineando i cambiamenti già in essere e quelli in programma da qui a fine anno grazie ai finanziamenti del Bando Periferie e di Agenda Urbana.

"Fontivegge – si legge in una nota del Comune –, che rappresenta una criticità, è sempre nei pensieri, nei programmi e nelle azioni dell’amministrazione comunale. Qui la sfida è partita e coinvolge il quartiere su più fronti, sia sotto il profilo della sicurezza che sotto il profilo urbanistico, nel garantire diritti di accesso a tutti con l’abbattimento di barriere architettoniche anche per coloro che vivono lo spettro autistico, con la realizzazione di nuovi parchi pubblici, il rilancio della sua vivibilità urbana, sociale e culturale di cui Fontivegge e la sua comunità hanno estremo bisogno".