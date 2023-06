Fontivegge di nuovo ai “raggi x“

Duecentrotrentotto persone identificate, 15 posti di controllo, 97 auto sottoposte a verifica. È il bilancio dell’attività di controllo che la polizia ha effettuato in tutta l’area della stazione di Fontivegge. Pattuglie in auto e a piedi si sono concentrati tra via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio. Nel corso dei controlli, due cittadini stranieri sono stati accompagnati in questura per degli approfondimenti e per la notifica di atti giudiziari e amministrativi; un altro, invece, cittadino della Costa D’Avorio, irregolare sul territorio nazionale, è stato messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione che ha provveduto a trattenerne il passaporto al fine di perfezionare il suo allontanamento dall’Italia.

Sono stati effettuati anche dei controlli finalizzati a verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale del 4 maggio scorso, relativa alla limitazione della vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine e al divieto di consumare bevande alcoliche, senza riscontrare violazioni. La polizia amministrativa ha controllato 8 attività commerciali e negozi etnici riscontrando, in 2 esercizi, la mancata esposizione delle licenze. Ai controlli hanno preso parte gli uomini della squadra volante, del Reparto prevenzione crimine, della Polfer e della polizia locale.