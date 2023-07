Fontivegge ad alta tensione Giovane accoltellato alla spalla È caccia aperta all’aggressore

Fontivegge ad alta tensione. Tra accoltellamenti e abuso di alcol. Con i residenti che tornano, nuovamente, a sottolineare le criticità dell’area intorno alla stazione ferroviaria. Proseguono le indagini per ricostruire l’aggressione nella quale un giovane è stato ferito a una spalla da una coltellata. L’episodio si è verificato nei pressi del terminal di Fontivegge del terminal nelle prime ore di domenica. Sono al lavoro gli investigatori della squadra mobile della questura di Perugia per individuare il responsabile e chiarire i contorni della vicenda, in particolare per appurare se dietro al ferimento ci siano motivi personali oppure se si sua trattato di una sorta di regolamento di conti per qualche ragione eventualmente illecita, come lo spaccio di droga. Ma a sollevare nuovamente la questione degrado sono i residenti del quartiere attraverso anche la comunità social che raccoglie segnalazioni, ma anche suggerimenti per migliore la vita a Fontivegge. A finire nel mirino, una ventina di bottiglie di birra vuote, accatastate vicino ai cassonetti. Da un lato c’è chi sottolinea l’inciviltà di chi ha lasciato il rifiuto vicino a un cassonetto indifferenziato, praticamente in strada, quando a poca distanza c’è una campana che avrebbe permesso un agevole riciclo del vetro. Dall’altro, c’è chi sottolinea la quantità delle bottiglie, segno di un abbondante consumo di alcolici. Che, finché avviene tra le mura domestiche, è fatto privato, ma diventa un problema per tutti quando l’eccessivo consumo di alcol porta con sé criticità a livello di convivenza sé non di ordine pubblico. Alcol, droga e reati connessi. A cui, negli ultimi mesi, si aggiungono anche le "corse" in auto su direttrici trafficante anche in orari notturni. Diverse criticità per un quartiere che chiede, una volta di più, normalità.