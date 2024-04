Fonti rinnovabili . Il tour fa tappa a Perugia. Arriva il ministro

Lunedì “InsiemEnergia”, il Giro dell’Italia per la promozione delle Comunità energetiche rinnovabili, fa tappa in Umbria. Il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il gestore dei servizi energetici e Unioncamere saranno a Perugia per il quarto appuntamento dell’evento itinerante organizzato per raccontare la rivoluzione delle Cer e affermare un modello innovativo e sostenibile per la diffusione delle energie rinnovabili. L’appuntamento è al Centro Congressi della Camera di Commercio. Interviene il ministro Pichetto.