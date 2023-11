Fontecchio, il rebus delle terme. Probabile un altro anno di chiusura

"Ma quando riapriranno le Terme di Fontecchio?": la domanda, ormai annosa, aleggia sopra Città di Castello, ma la risposta definitiva ancora non c’è. Forse, ma il condizionale è d’obbligo, i lavori – secondo quanto la proprietà ha reso noto al Comune – dovrebbero finire nell’autunno del 2024; il complesso "verrà aperto nella sua interezza quando saranno stati ultimati tutti gli interventi previsti, quindi non distintamente nelle parti dell’hotel, del ristorante e delle terme".

Dunque, salvo colpo di scena, si profila ancora un’altra estate senza terme. Il caso intanto è finito al centro del consiglio comunale col vice sindaco con delega all’urbanistica Giuseppe Stefano Bernicchi che ha risposto all’interpellanza del consigliere Tommaso Campagni (Fi) sulla situazione del cantiere delle Terme di Fontecchio il cui piano attuativo venne approvato nel 2019. Il rappresentante della minoranza aveva segnalato "la necessità di comprendere lo stato di avanzamento dell’intervento, a fronte di interruzioni dei lavori che continuano a verificarsi e dell’assenza di certezze sui tempi di realizzazione e ipotetiche date di inaugurazione del complesso".

Nel suo intervento il vice sindaco Bernicchi ha fatto presente come "la complessità del progetto di riqualificazione delle Terme di Fontecchio abbia comportato inevitabilmente il protrarsi dei lavori, tanto più nella fase pandemica: parliamo di 10-11 mila metri quadri di superficie, di demolizioni che hanno interessato tutti gli edifici del complesso, di ricostruzioni e ristrutturazioni interne ed esterne, del parco, delle piscine esterne". Nel dibattito sono intervenuti anche il consigliere del Pd Massimo Minciotti: "I lavori restituiranno al nostro territorio un complesso unico nel panorama termale" mentre il capogruppo della Lega Valerio Mancini ha preso la parola per ricordare che "le Terme di Fontecchio sono un altro motore significativo della nostra economia di cui questo consiglio comunale ha il dovere di occuparsi". In sede di replica il consigliere Campagni ha concluso ricordando che "le terme di Fontecchio sono una risorsa per il nostro territorio e sono contento che ci sia una data di conclusione dei lavori, perché non interessa solo alla politica, ma interessa a tutta la città".