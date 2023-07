Fonte Urbana Arriva l’erogatore di acqua Un litro e mezzo con cinque centesimi

"La nuova casa dell’acqua, installata a Pianello è la 68esima sul territorio gestito da Umbra Acque. Sette invece sono gli impianti nel comune di Perugia, a Parlesca, Colombella, Villa Pitignano, Pian di Massiano, via Checchi (zona Cupa), Ponte San Giovanni e San Martino in Campo. Prossimamente verrà inaugurata anche la casetta di Fontignano. Il progetto è partito nel 2011 con l’installazione del primo impianto a Pian di Massiano". Così l’amministratrice delegata di Umbra Acque, Tiziana Buonfiglio, in occasione dell’inaugurazione di “Fonte Urbana”, l’impianto di erogazione di acqua

naturale e refrigerata a cura dell’azienda e del Comune di Perugia. Ogni fontanella eroga acqua naturale e gassata, refrigerata, al costo di 5 centesimi per ogni litro e mezzo e rimane in funzione tutti i giorni dalle ore 7 alle 23; nelle ore notturne il distributore procede alla sanificazione automatizzata dell’impianto. Una volta al mese Umbra Acque preleva l’acqua dalle case ed effettua le analisi per verificare che tutti i parametri siano conformi alla legge e che, dunque, l’acqua sia sicura e buona da bere. Buonfiglio ha rimarcato che il progetto “Fontanelle”, nato con la finalità di promuovere il consumo consapevole e responsabile della risorsa idrica dell’acquedotto pubblico, salvaguardando l’ambiente, ha raggiunto il suo obiettivo concreto di apportare un contributo per il miglioramento del pianeta onde lasciarlo in condizioni migliori alle future generazioni. Il sindaco Andrea Romizi ha posto l’accento sulgi investimenti: "Qui a Perugia è stato fatto uno sforzo importante che sta dando risultati di grande soddisfazione, visto che si è riusciti a contenere le dispersioni fino al 30% rispetto al 60% di molte altre aree della nostra regione".