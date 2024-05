Fondi Pnrr . Pool di esperti al lavoro

PERUGIA - Roma chiama, anche l’Umbria con le prefetture di Perugia e di Terni risponde. Ieri, infatti, la premier Giorgia Meloni (unitamente ai ministri dell’interno, Matteo Piantedosi, e degli affari europei e del Pnrr, Raffaele Fitto) in video collegamento dalla prefettura di Roma, ha tenuto a battesimo la riunione di insediamento delle Cabine di Coordinamento costituite al fine di assicurare la massima efficacia nell’attuazione dei programmi e degli interventi stabiliti dal Pnrr in ambito provinciale. Alla Cabina per la Provincia di Perugia, presieduta dal prefetto, Armando Gradone, sono intervenuti esperti e dirigenti in rappresentanza di varie istituzioni, tra cui l’Ufficio scolastico regionale e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Umbria e Marche. "Il nuovo organismo – come unanimemente sottolineato da Gradone e da tutti i presenti – si pone nel quadro di una consolidata, sinergica collaborazione interistituzionale in materia di attuazione del Pnrr. Agli incontri, potranno essere invitati a partecipare anche i rappresentanti degli Enti di volta in volta interessati agli argomenti in discussione". Prossima riunione della Cabina, il 3 giugno. Al fine di poter definire le linee di intervento più appropriate, è stato convenuto di realizzare una mappatura completa degli interventi in corso.