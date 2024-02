Fondi contro il rischio idrogeologico. Trenta milioni stanziati sul Topino

Più di trenta milioni stanziati dal ministero dell’Ambiente per finanziare l’intero progetto della messa in sicurezza del fiume Topino e per intervenire nell’area dell’ospedale cittadino. La presidente della Regione, Donatella Tesei e l’assessore alle Infrastrutture Enrico Melasecche cantano vittoria e accolgono con soddisfazione lo stanziamento del ministero dell’Ambiente, che ha accolto le richieste dell’Umbria nella ripartizione delle risorse del 2024 nell’amnbito del “ Piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico“.

"Per la prima volta nella ripartizione annuale è stata destinata una quota di risorse di tale entità – sottolineano Tesei e Melasecche –. Ringraziamo pertanto il Ministero per l’attenzione con cui sono state recepite le nostre richieste e lo sforzo concreto compiuto. Nei mesi scorsi ci siamo impegnati presso tutte le sedi istituzionali per reperire i finanziamenti integrativi necessari per portare a compimento gli interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del Topino, volti alla difesa della città di Foligno fino a eventi di piena eccezionale, aventi tempi di ritorno cinquantennali".

"Un intervento di importanza prioritaria – evidenziano ancora governatrice e assessore -, la cui progettazione ha avuto inizio già dal 2000 da parte del Consorzio di Bonificazione Umbra. Il finanziamento già assentito di 31,8 milioni di euro si è rivelato non sufficiente, stante il dilatarsi dei tempi e l’aumento significativo dei costi. Inoltre è stato valutato di intervenire anche per superare tutte le criticità per tempi di ritorno superiori, duecentennali, soprattutto per alcune opere strategiche, come appunto l’ospedale di Foligno". "Il finanziamento che ora abbiamo ottenuto – concludono quindi Tesei e Melasecche - ci permette di finanziare con ulteriori 16,7 milioni di euro l’intero progetto di messa in sicurezza del Fiume Topino, oltre a poter avviare sia la messa in sicurezza dell’area dell’ospedale di Foligno, per un importo stimato attuale di ulteriori 10 milioni di euro, che altri interventi di difesa dal dissesto idrogeologico del territorio umbro".

Alessandro Orfei