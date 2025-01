Fondi a turismo e cultura. I contributi del Comune alle associazioni locali

Ammontano a 210mila euro i fondi che il Comune di Foligno ha elargito per sostenere i soggetti che hanno messo in campo, nel 2024, iniziative di promoziomne turistica del territorio. E così, come ogni fine anno, arriva puntuale la pubblicazione, da parte dell’amministrazione municipale, dei beneficiari dei contributi che il Comune elargisce, attraverso regolare avviso pubblico. Tante le associazioni interessate, sui versanti sia turistici che culturali Proprio per quanto riguarda il versante turistico in tema di contributi a farla da padrone sono i 90mila euro destinati a Confcommercio Foligno, che si distingue ogni anno per l’organizzazione di diversi appuntamenti di grande richiamo come i ‘Primi d’Italia’, attraverso Epta. Seguono a 38mila euro l’associazione ‘Borghi e centri storici della valle umbra’ e a 35mila l’Ente Giostra della Quintana.

Quarta posizione, in questa speciale classifica dei contributi comunali alla promozione turistica, l’associazione culturale Paiper, protagonista anche dell’organizzazione del Capodanno, con 25mila euro. Entrand nel dettaglio delle cifre, la Pro Foligno ha ricevuto 4mila euro come l’associazione Capodacqua, la Comunanza agraria di Sant’Eraclio 3mila euro. Per Slow Food 500 euro, 1000 euro per gli Amici di Casale e gli Amici del Bonsai e per la Scuola di formazione “punto form“. Per Rasiglia e le sue sorgenti 500 euro, per l’associazione culturale Belfiore 500. Ed ancora: per la Proloco di Cave 500 euro, così come Mamami Asd. Importanti sono i contributi che elargisce il Comune anche sul fronte della pomozione culturale del territorio. Qui il sostegno più ricco è quello per l’associazione Spazio Danza, che si vede riconosciuti 6mila euro. L’associazione Amici della Musica Foligno onlus è il soggetto che riceve il secondo contributo in ordine di importanza, pari a 5mila euro. A seguire: 4mila per l’associazione Umbria Classica e 3mila euro per l’Ente Giostra della Quintanella di Scafali, l’associazione culturale Al Castello, l’associazione Aps Eteria e l’associazione culturale Rqa. Duemila euro vengono riconosciute per l’attività dell’associazione ‘Amici dell’Abbazia di Sassovivo’, mentre 1500 per l’associazione Carnevale dei Ragazzi di Sant’Eraclio e poi mille euro per l’associazione Orfini Numeister, l’associazione teatrale O.l.b.c., il Centro studi Federico Frezzi, l’associazione Umbria da vivere. Cifre sotto a mille euro per associazione Aurora, il Club Unesco sezione Foligno, associazione Chiaroscuro, Gestioni cinematofrafiche e teatrali società cooperativa, Antares, Fulgineamente, Adcantus ensemble vocale, Diocesi di Foligno, associazione Cifre.

Alessandro Orfei