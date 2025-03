Fondazione Teatro Stabile, approvate le modifiche statutarie

La II Commissione consiliare ha apprvato le modifiche statutarie della Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria e dopo un acceso dibattito, la proposta è stata approvata con 10 voti favorevoli e 6 contrari. Durante il dibattito, il consigliere di opposizione Leonardo Varasano ha sollevato due questioni riguardanti l’articolo 8 e l’articolo 14 dello Statuto. In particolare, ha chiesto chiarimenti sugli usi e le consuetudini citati nell’articolo 8, i quali potrebbero prevedere rimborsi spesa per alcuni membri della Fondazione. A rispondere è stato il dirigente Rosi Bonci, che ha chiarito che l’articolo 8 non introduce un obbligo di rimborso, ma solo una possibilità, che sarà valutata caso per caso e ha inoltre precisato che i rimborsi saranno concessi solo in circostanze specifiche, come ad esempio per i componenti dell’Assemblea, del Consiglio di amministrazione o il presidente che provengano da fuori regione. "I rimborsi saranno comunque verificati in sede di approvazione dei bilanci".