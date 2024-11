Fondazione ’Gigli’: una serata di solidarietà in nome di Alessio

GUBBIO – La Fondazione Motoracing Alessio Gigli #97 compie un anno. Per festeggiare questo primo e importante anniversario ha deciso di promuovere una serata speciale, fatta di amicizia, solidarietà, musica e divertimento, in programma venerdì 20 dicembre al Narciso Disco Club, in località Cipolleto. "Siamo particolarmente felici di annunciare questo evento – spiega Antonella Gigli, presidente del sodalizio nato in memoria del giovane biker prematuramente scomparso –. Sarà una serata in cui vogliamo presentarci alla comunità e ringraziare tutte le persone e le realtà che ci hanno fin da subito sostenuto". La serata avrà inizio con la cena, per poi proseguire con l’intrattenimento musicale, firmato Qlinique. "I ragazzi del Narciso – sottolinea ancora Antonella Gigli – ci faranno ballare e divertire con le hit degli anni 70/80/90 e dei giorni nostri. Sarà una bella occasione per vivere un’esperienza diversa rispetto alle tradizionali cene degli auguri che precedono il periodo natalizio e contribuire alla realizzazione dei tanti progetti della Fondazione".