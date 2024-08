"Fondazione Cro. Partita già persa"

Il Pd mette sotto processo la Fondazione Cassa di risparmio. Lo fa con un intervento del segretario cittadino Maurizio Talanti (foto) che interviene all’indomani della notizia della messa sul mercato della quota di maggioranza della Cassa di risparmio, pari all’85% del capitale. Il probabile acquirente dell’istituto di credito orvietano potrebbe essere quel Banco Desio che già nel passato aveva manifestato interesse per la Cassa. Una soluzione che non preoccupa troppo il Pd, il cui pensiero è piuttosto rivolto al ruolo e al futuro del "socio orvietano", ovvero la fondazione Cro che ha ormai in mano solo il 15 % della banca. "Il Banco Desio ha già una solida presenza in Italia centrale, con oltre cento filiali dopo l’acquisto della Popolare di Spoleto e potrebbe cosi consolidarsi ulteriormente. Questo però ci porta a capire meglio perché la fondazione Cro non ha partecipato all’aumento di capitale della spa. Se quel capitale fosse stato sottoscritto, sarebbe finito nelle mani di un nuovo soggetto del quale sapevamo ben poco – dice Talanti –adesso, con il 15% delle azioni rimasto a Orvieto, si pone la questione se e quanto queste quote saranno ulteriormente diluite. Ma la realtà è che non ci sono le risorse per rilanciare. Questo è a tutti noto. La partita è persa da tempo. Tuttavia, ciò che conta ora è porre le giuste domande. Non basta continuare a girare intorno al problema o attaccare l’amministrazione comunale". Sulla Fondazione dice: "Vogliamo sapere chi ha svenduto la partecipazione della Fondazione nella spa e chi ha tradito la fiducia della comunità".

Cla.Lat.