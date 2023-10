Fondazione all’opera "Risorse in sinergia. La responsabilità sociale come sviluppo"

Fondazione Perugia lancia un nuovo bando in cofinanziamento con le imprese, “Raddoppia il valore delle tue idee”, destinato agli enti del Terzo Settore operanti nel territorio di riferimento. Stanziato un totale di 300.000 euro. La scadenza è fissata al 6 marzo 2024. I partecipanti dovranno essere affiancati da una o più imprese a scopo di lucro, che garantiranno il cofinanziamento del progetto per un valore minimo di 15.000 euro. Una volta accertato il sostegno economico da parte del partner erogatore, la Fondazione si impegnerà, in caso di approvazione del progetto, a raddoppiarne l’importo, erogando fino a un massimo di 50.000 euro per ogni domanda e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

"Questo nuovo bando intende valorizzare la collaborazione tra enti del terzo settore e imprese - spiega Cristina Colaiacovo, presidente di Fondazione Perugia - mettendo in sinergia le risorse erogate da diversi soggetti in modo da rafforzare gli interventi sul territorio e sensibilizzare le realtà profit al tema delle “società benefit”, cioè quelle aziende che affiancano allo scopo di lucro finalità di natura filantropica e solidale. La responsabilità sociale può essere contagiosa ed espandersi in ogni direzione, così che tutta la società, anche il privato, finisca per considerare il bene comune come il principio irrinunciabile del suo agire".

I progetti dovranno essere coerenti con una delle linee strategiche individuate da Fondazione Perugia come prioritarie: benessere economico; ricerca e innovazione; benessere sociale; sostenibilità ambientale; patrimonio storico-artistico e cultura; salute.