Folle di gelosia, le impedisce anche di andare in ospedale

Follemente geloso, tanto da diventare violento e aggredire la moglie. Un incubo domestico di cui la donna sarebbe stata vittima per diverso tempo. Finché non ha deciso di raccontare tutto alla polizia. Così è andata in questura per sporgere denuncia. Dopo essere stata tranquillizzata dagli agenti, la donna ha spiegato di essere costantemente monitorata dall’uomo che, da qualche mese, aveva iniziato a controllarle il telefono contro la sua volontà e a presentarsi a lavoro per tenerla sotto osservazione. Il comportamento del marito era degenerato al punto da arrivare a impedirle di andare in ospedale a farsi medicare le ferite che le aveva procurato, picchiandola. Nell’ultimo episodio, la vittima era stata accompagnata dall’uomo in Questura per ritirare il permesso di soggiorno. Il marito 35enne era poi rimasto ad attenderla all’ingresso e, una volta raggiunto dalla donna, si era impossessato con forza del documento, rifiutandosi di riconsegnarglielo e minacciandola. Esasperata, lei aveva trovato il coraggio di denunciare l’accaduto e di rivolgersi alla polizia per presentare querela, chiedendo di essere collocata in una struttura protetta. Dopo averla accompagnata al Santa Maria della Misericordia per gli accertamenti e le cure necessarie, gli agenti hanno preso contatti con il Centro antiviolenza di Perugia che si è immediatamente attivato per aiutare la vittima. Terminate le attività di ufficio, i poliziotti hanno denunciato l’uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia.