Folla in Cattedrale celebra San Feliciano. Il vescovo: "Questa è una grande comunità"

La comunità folignate è tornata a celebrare il patrono, San Feliciano, nella sua Cattedrale, riaperta qualche giorno fa e ieri letteralmente presa d’assalto dai fedeli, a dimostrazione di una ricorrenza quanto mai sentita e decisamente partecipata. Centinaia di persone hanno assistito al Pontificale, presieduto dal Nunzio papale monsignor Petar Rajic, con il vescovo di Foligno e Assisi, Domenico Sorrentino. Tanti i fedeli, ma tante anche le autorità presenti: la presidente del Consiglio regionale Sarah Bistocchi, il presidente della Provincia di Perugia, Sandro Pasquali, il sindaco Stefano Zuccarini con Giunta e gran parte del Consiglio comunale, il sindaco di Valtopina Gabriele Coccia e l’assessore di Spellom Enzo Napoleoni. Presenti anche i vertici delle forze dell’ordine. Al gran completo anche la rappresentanza della Quintana. Un pienone, che ha testimoniato il grande attaccamento di Foligno al patrono e alla Cattedrale riaperta e che ha spinto il vicario don Giovanni Zampa, a fine celebrazione, a chiedere scusa ai tanti che non avevano trovato posto a sedere all’interno della chiesa. Da Zampa anche un sentito grazie perché "la città e l’Umbria può sperare perché vede l’unità intorno al patrono".

"Una grande comunità che si riunisce in una grande Cattedrale, riaperta dopo il sisma", ha detto Sorrentino ringraziando il Nunzio apostolico per la presenza, "per darci la benedizione del Papa e una spinta a camminare ancora più velocemente e ardentemente nel nostro rinnovamento". Dal Nunzio, in relazione al Vangelo, il messaggio è stato quello di "Non avere paura", come non ebbero paura i primi testimoni cristiani e come non ebbe paura San Feliciano: "Grazie al suo impegno – ha detto monsignor Rajic – e di altri numerosi santi e martiri, oggi siamo cristiani e si è mantenuta la fede". Nel pomeriggio di ieri la tradizionale Processione per le vie della città con la statua di San Feliciano. Anche in questo caso centinaia di persone per le vie di Foligno in segno di devozione al santo patrono, con le celebrazioni presiedute dal vescovo emerito di Firenze, monsignor Giuseppe Betori. Alle 18 di ieri l’ultima messa presieduta dal vescovo Domenico Sorrentino.

Alessandro Orfei