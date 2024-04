Foligno, trasferta a Orte. Trevi attende Nottoli La Italchimici Intersistemi Foligno punta sullo schiacciatore Maracchia per la sfida contro il Volley Club Orte in serie B maschile. La Lucky Wind Trevi affronta il Nottolini Capannori in serie B1 femminile, determinata a ottenere un risultato positivo.