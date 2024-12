Foligno accende Natale. Luci sul grande albero

Il Natale è arrivato anche a Foligno. Acceso ieri il grande albero di Natale di Largo Carducci e ora è davvero al via l’atmosfera natalizia. Si proseguirà poi il 7 con l’Apertura della Casa di Babbo Natale alle 16 all’ex teatro Piermarini. Il tutto a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e del Comune. Dalle 16 alle 20 ‘i bambini incontrano Babbo Natale’ lungo corso Cavour. Sempre il 3 Natale a Sant’Eraclio con cori, spettacoli e l’apertura dell’ufficio postale di Babbo Natale a cura delle associazioni di Sant’Eraclio, dell’Istituto comprensivo Foligno3 e Trasimeno Gospel Choir. Presso la Sala Fittaioli del Palazzo Comunale sempre il 3 ci sarà il ‘Baby parking e laboratori, a cura di Confcommercio e di Laboratorio di Pimpinello. In serata ‘Magia di Natale’ all’auditorium San Domenico. Sarà un evento di beneficenza in favore dei piccoli pazienti di pediatria, a cura della Scuola di formazione ‘.form’.

L’altra data da segnare sul calendario è quella dell’8 dicembre. In questo caso ancora Babbo Natale al Corso e all’ex teatro Piermarini, dove ci sarà anche un laboratorio per la creazione di una Lettera origami con le Grimm Twins. Dalle 16 la Confcommercio organizza i ‘Giochi di una volta’, confermato anche il baby parking. Attivissime anche le frazioni. Alle 17 a Capodacqua ‘Lu pazzarellu de Boccaporcu’, una commedia brillante presentata dal Gruppo teatro dialettale di Capodacqua, a cura di associazione Capodacqua, Comunanza agraria di Agrile, Asd Orme Camminare liberi, Fortibus edizioni musicali e comunità locali. È previsto per il 12 dicembre le ‘Note di Natale’, il concerto degli auguri alla città, a cura del Comune di Foligno e dell’associazione Omaggio all’Umbria.