Fognini a spasso per il centro "Ora relax . Bellissima Perugia, ma quante salite!"

Quell’aria un po’ svogliata gli è rimasta anche fuori del campo. Fa parte del personaggio. Ieri mattina Fabio Fognini a spasso per Corso Vannucci col coach Filippo Baldi non è passato inosservato. Sarà anche per il nuovo look alla Blade Runner, fatto sta che l’ex numero nove al mondo continua a scaldare gli animi dei fan. E’ bastato l’annuncio del suo arrivo agli Internazionali di tennis che si giocano fino a domenica al Tc Perugia, per mandare in over booking gli spalti del centrale “Guerrieri“, dove Fognini ha battuto Della Valle ed è volato agli ottavi dell’Atp Challenger 125.

"Perugia è una città bellissima, ma ci sono troppe salite!". Forse scherza, forse dice sul serio. Perché con Fabio Fognini, il tennista che ha fatto girare la testa anche a Nadal, c’è sempre da stare in guardia. Anche se "gioca senza piegare le gambe", ma lui se lo può permettere perché ha il polso e il guizzo ed è sempre sul pezzo con la fiondata giusta, l’azzurro in questi giorni di torneo catalizza su di lui tutta l’attenzione del pubblico umbro. Non vuole parlare dell’incontro con Matteo Gigante. Chi vince passerà ai quarti. "Fatemi rilassare - dice - non faccio pronostici". Alloggia all’Hotel Priori Secret Garden e fa colazione sulla terrazza dell’albergo con vista sui tetti di Perugia. Dopo colazione, palestra e massaggiatore privato. "E’ simpatico, alla mano, mi piace un sacco - dice la receptionist Alessia Bianchi – Con quel biondo un po’ così, con quel gioco stravagante, come si fa a non tifarlo?".

Silvia Angelici