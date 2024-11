Focus sull’impatto delle risorse a livello del territorio

ORVIETO Il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), rappresenta un volano importante per rilanciare l’economia e investire sul futuro delle nostre comunità. "Tuttavia, è fondamentale comprendere come questi fondi vengano distribuiti e utilizzati concretamente a livello locale. Per una città come Orvieto, il Pnrr può significare riuscire a colmare lacune strutturali, migliorare i servizi e riuscire a rispondere alle nuove sfide economiche e sociali. Ma quali sono i risultati effettivi per il nostro territorio? Siamo riusciti a sfruttarlo al meglio?" Per rispondere a queste domande, PrometeOrvieto organizza per mercoledì 4 dicembre alle 17 a “Lo Scalo Community Hub“ di Orvieto un incontro pubblico in cui presenterà un’analisi dettagliata dei progetti Pnrr nel Comune di Orvieto. "Attraverso dati concreti ed analisi approfondite - anticipano dall’Associazione - verranno affrontati temi fondamentali per la comunità: quanti fondi sono stati assegnati al Comune di Orvieto? Come verranno spesi questi fondi? Quale sarà l’impatto sul territorio?".