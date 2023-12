Focus su bonifica ed equità fiscale. Proposta di legge in Regione

TERNI L’associazione culturale “Orizzonti“ ha organizzato un incontro pubblico nella sala consiliare della Provincia per approfondire il tema dell’"equità fiscale in tutta l’Umbria in materia di bonifica". È quanto si propone di conseguire la proposta di legge regionale per il "trasferimento delle funzioni in materia di bonifica all’Agenzia forestale regionale". Ad oggi, spiega il presidente dell’associazione e primo firmatario della legge, il consigliere regionale Daniele Nicchi (che ha lasciato la Lega nei mesi scorsi, ora nel gruppo misto), 48 Comuni su 92 appartengono a Consorzi che impongono un contributodi bonifica ai singoli proprietari terrieri ed in alcuni casi (come Terni e Narni) ai proprietari di immobili. La restante parte dei Comuni (44, pari al 43%) vede già l’Agenzia forestale occuparsi di bonifica dal 2018, anno in cui fu approvata una legge che le demandava in maniera diretta e inequivocabile tali mansioni. "Una parte di cittadinanza ha servizi pagati con la fiscalità generale; un’altra maggioritaria parte paga invece una tassa per ottenere le stesse prestazioni".