Focacceria Soffice. Renne e orsetti bianchi: "Coccole oltre il palato"

E’ un Natale nordico, tra Babbi Natali, renne, orsi bianchi e casette innevate quello scelto da “Soffice focacceria urbana by Lievito“. L’allestimento è accogliente e coccoloso come l’offerta proposta. Il locale di piazza della Repubblica, infatti, è specializzato in focacce farcite e lievitati. Soffice nasce come spinoff di Lievito, la pizzeria aperta a San Mariano di Corciano nel 2020 da Simone Tesorini. Con lui altri due giovani under 35 riuniti per una sfida imprenditoriale: portare nel cuore antico della Città una proposta veloce e di qualità.