Flower Show Quando il verde crea indotto "Evento bellissimo che fa bene alla città"

Mostra mercato e spettacolo dei fiori, ma anche un evento capace di creare indotto economico per la città. E’ la magia del Flower Show che torna al Barton Park sabato e domenica con oltre 60 espositori da tutta Italia, pronti ad intercettare un pubblico tradizionalmente “interregionale”. L’evento è stato presentato alla sala della Vaccara da Lucia Boccolini, Ceo di Magenta Events, degli assessori Clara Pastorelli e Gabriele Giottoli, della consigliera delegata della provincia di Perugia Erika Borghesi e dalla professoressa Lara Reale del dipartimento di Agraria dell’Università di Perugia. "All’interno del giardino - anticipa Boccolini - i visitatori avranno l’opportunità di incontrare più di 60 espositori tra i migliori del panorama florovivaistico nazionale con le loro collezioni incantevoli: arbusti insoliti, rose di ogni tipo, alberi da frutto di ogni varietà da quelli del benessere fino a quelli in specie antiche e ritrovate, graminacee ornamentali che proprio in questo periodo dell’anno colpiscono per i meravigliosi colori che regalano. Non mancheranno le piante sempreverdi, le collezioni di piante aromatiche e tropicali. E ancora: i bonsai, le peonie, le acidofile ma anche cactus e piante acquatiche".

"Diciassette edizioni primaverili sono tante – ha commentato l’assessore al commercio Pastorelli – ma l’aspetto che colpisce è che la qualità dell’offerta cresce costantemente facendo della Perugia Flower show una manifestazione di grande pregio. Ciò è frutto del lavoro dello staff e della qualità degli operatori presenti, selezionati con attenzione dall’organizzazione”. Dunque un modello vincente che, peraltro è stato esportato in tutta Italia raccogliendo successi ovunque".

Silvia Angelici