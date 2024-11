Flotta di candidati al lago. Dagli ex sindaci ai sindacalisti. Ecco i diciotto in campo

Una flotta di candidati per il Trasimeno. Saranno forse i dati sull’affluenza sempre registrati a questa latitudine che fanno degli otto (nove con Corciano) Comuni del Trasimeno un bacino ricco, ad oggi non di acqua, ma evidentemente almeno di preferenze. O almeno così sperano i diciotto (se qualcuno ci è sfuggito ripareremo) candidati espressi da questo territorio. Cominciamo dai sostenitori della presidente uscente Donatella Tesei. Alessandro Moio, amministratore di lungo corso al Comune di Passignano e esponente di spicco a livello regionale di Fratelli d’Italia, corre in ticket con l’assessore uscente Paola Agabiti. Francesca Caproni direttore del Gal Trasimeno-Orvietano si presenta nelle file di Noi Moderati di Maurizio Lupi. Filippo Gallinella, ex parlamentare dei 5 Stelle, si presenta alle regionali per Alternativa popolare con Bandecchi. A sostenere la presidenza della ex sindaca di Assisi Stefania Proietti ci sono: il Partito Democratico rappresentato da Simona Meloni, capogruppo Pd al consiglio regionale e Cristian Betti, ex sindaco di Corciano e presidente della Tsa; l’ex sindaco di Città della Pieve, già vice presidente della Provincia, ex presidente della Asl ed ex presidente di Banca Centro, Palmiro Giovagnola, è candidato nella lista Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno di Stefania Proietti, nella stessa compagine anche Irene Ponti giovane segretaria di Avs che è di Corciano. C’è poi Vasco Cajarelli una vita nel sindacato, con un passato in Rifondazione Comunista nella lista Umbria per la Sanità Pubblica (per Proietti presidente) con lui Laura Russo medico in pensione già assessora comunale a Castiglione del Lago nella giunta Primi. Sempre per la Valnestore si registra Giselda Marina Bruni nella lista Umbria Domani, altra lista civica per Proietti presidente. C’è poi Massimo Bertone di Castiglione del Lago che si presenta in quota Cinque Stelle per sostenere la candidata del centrosinistra, insieme alla pentastellata Chiara Fioroni per il territorio di Corciano. A supporto della candidata presidente Martina Leonardi c’è Paolo Marati di Castiglione del Lago.

Per sostenere Marco Rizzo presidente si sono candidati Bannardo Marioli di Tuoro sul Trasimeno e Paola Cialini con Democrazia Sovrana e Popolare, mentre un altro panicalese, Leonardo Triulzi, è in Alternativa riformista sempre per Rizzo presidente. Il magionese Elia Francesco Fiorini corre per la sua candidatura a presidente della Regione, capolista della "Alternativa per l’Umbria azione civica".