“Flashmob artistico“ all’ex Zuccherificio. Comincia da qui la passeggiata di Occupai

FOLIGNO L’ex Zuccherificio torna al centro della scena. Questa volta come obiettivo di un’azione di Occupai (Operazione collettiva comunitaria urbana per azioni immaginifiche) di Foligno. Si tratta di un gruppo che promette azioni pubbliche per sollevare l’attenzione su alcune tematiche centrali della città. Ne informa una nota e c’è anche il relativo profilo social. Il comunicato è un invito alla cittadinanza "a prendere parte ad un’iniziativa urbana gioiosa e partecipata per accendere una luce su alcuni spazi di Foligno e provare a re-immaginarne l’uso insieme". Quindi sabato 24 maggio, appuntamento alle 17 presso il parcheggio dello Zuccherificio, "per dare il via a una marcia allegra e colorata che attraverserà tre luoghi simbolo della città". L’obiettivo? "Riabitare creativamente gli spazi urbani, riscoprire angoli della nostra città abbandonati o dimenticati, con energia e spirito collettivo". Questa è la prima azione pubblica di Occupai, pensata per presentare il gruppo alla città e avviare un percorso condiviso: l’inizio di un programma di azioni urbane, creative e a lungo termine, con l’intento di rendere Foligno più viva, inclusiva e partecipata. L’iniziativa terminerà alle 19, "ma si spera che l’entusiasmo acceso continui a circolare nei giorni successivi, riaccendendo l’immaginazione della nostra comunità sulla città. Portate con voi colori, sorrisi, amici e voglia di partecipare: Foligno è di chi la vive, gli spazi urbani sono di chi li abita". Un vero manifesto di un gruppo che si prepara a fare anche altri eventi per la città, con l’intenzione di sollevare l’attenzione anche su altre problematiche. Il tutto attraverso azioni simili a flashmob artistici.