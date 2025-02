Flaminia, vecchio tracciato. C’è l’ operazione-sicurezza

TREVI Messa in sicurezza del vecchio tracciato della Flaminia, le istituzioni mobilitate per avviare l’inizio dei lavori (il cui importo è di circa un milione e mezzo di euro) che interesseranno il tratto che dalla rotatoria in prossimità del centro commerciale di Trevi proseguirà fino alla nuova rotatoria dell’incrocio di Monteluco di Spoleto. La sede dell’Unione dei Comuni ha ospitato un vertice tra Regione, Provincia e Comune di Trevi per la definizione di un accordo destinato ad innalzare il livello di sicurezza dell’arteria. Si tratta di un itinerario interessato da un intenso traffico (leggero e pesante), dovuto alla presenza di numerose attività commerciali, in cui si contano due rotatorie, tre incroci e molti accessi laterali, teatro, nel corso degli anni, di diversi incidenti anche mortali. A sedere al tavolo l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco De Rebotti, il vice presidente della Provincia di Perugia, Sandro Pasquali, il sindaco di Trevi Ferdinando Gemma con l’assessore Francesco Saverio Andreani, presenti anche i responsabili delle aree tecniche dei rispettivi enti. C.Lu.