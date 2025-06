Fiorisce ’Un ponte per te’. Ecco i gerani sul Tevere

CITTÀ DI CASTELLO – Per rendere più bella la città c’è un progetto che vede insieme i bambini delle scuole, un’azienda privata, la società rionale e il Comune. Il ponte sul Tevere si colora di bianco e rosso grazie a 320 piante di gerani esposte sui parapetti di uno dei luoghi più cari ai tifernati. "Un ponte con te", è il nome dell’iniziativa che ha per protagonisti gli studenti delle scuole primarie della città, resa possibile grazie alla disponibilità dei titolari di un’azienda florovivaistica, (Valentina Mariottini e Gianluca Gentiletti) e alla collaborazione della società rionale Prato che, attraverso i volontari del quartiere, si occuperanno di innaffiare i fiori. Intanto ogni classe coinvolta ha avuto modo di compiere una buona azione, contribuendo al benessere e alla bellezza della comunità locale.

"Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto proposto da Mariottini alle scuole – hanno dichiarato Silvia Ghigi e Simone Casucci, dirigenti didattici del primo e secondo circolo – perché crediamo profondamente nell’importanza di avvicinare i bambini, fin dai primi anni, al rispetto per la natura e per i beni comuni, attraverso attività concrete". "Le piantine di fiori sono state collocate in 80 vasche sopra i parapetti laterali del ponte sul Tevere e danno una bella immagine colorata della città con l’idea del ponte che unisce tutti idealmente proprio in un momento in cui c’è tanto bisogno di pace e condivisione fra i popoli: i bambini questo lo hanno rappresentato al meglio", precisano Valentina Mariottini e Gianluca Gentiletti, nell’esprimere la loro soddisfazione per questo progetto ringraziando il Comune, le scuole e la società rionale Prato i cui rappresentanti si sono ritrovati ieri per una cerimonia.