“…Fino alle stelle!“ apre la stagione degli Instabili

Taglio del nastro per la nuova stagione degli Piccolo Teatro degli Instabili dal titolo “Orme da seguire”. Ad alzare il sipario, stasera alle 21.15, è lo spettacolo “…Fino alle stelle! – Scalata in musica lungo lo Stivale” di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo (nella foto). Il duo artistico nasce dall’incontro tra Agnese Fallongo, attrice-cantante e autrice teatrale di spiccato talento, e Tiziano Caputo, attore-cantante e musicista poli-strumentista. Insieme iniziano un percorso in teatro che li porta a distinguersi nel panorama nazionale per le loro doti di interpreti poliedrici e virtuosistici. Ma è grazie alla collaborazione con i due registi Adriano Evangelisti e Raffaele Latagliata che si realizza quel sodalizio artistico che porta alla nascita della “Trilogia degli ultimi”, composta dagli spettacoli: “Letizia va alla guerra“ (in scena nella scorsa stagione degli Instabili con grande successo), questo “... Fino alle stelle“ e “I Mezzalira - panni sporchi fritti in casa”, uniti dall’idea di sfiorare il presente attraverso il passato, raccontare, cioè, le storie delle generazioni che ci hanno preceduti, per riuscire a comprendere meglio il momento presente.

“... Fino alle stelle! – Scalata in musica lungo lo Stivale” è una commedia musicale romantica e commovente nella quale Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, musicista istrionico e affabulatore, convincerà Maria a seguirlo in un’impresa a dir poco improbabile: scalare l’intero stivale alla ricerca di fama e gloria, tra regioni, dialetti e leggende.

