Finanziata la nuova mensa scolastica

MONTELEONE Il Comune si è visto assegnare un finanziamento di 570mila euro per la realizzazione della nuova mensa scolastica. Il progetto, al 30esimo posto su 1200 domande a livello nazionale, ha ottenuto il riconoscimento nell’ambito del bando da 515 milioni, pubblicato a fine luglio, destinato alla costruzione e messa in sicurezza delle mense scolastiche per il primo ciclo di istruzione. "Questo importante finanziamento - spiegano dal Comune - rientra nella strategia del Pnrr volta a sostenere il potenziamento del tempo pieno nelle scuole italiane, un obiettivo cruciale per rispondere alle esigenze delle famiglie La nuova mensa scolastica di Monteleone d’Orvieto sorgerà nello spazio dietro il complesso della scuola primaria e secondaria.