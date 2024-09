Finaliste di Miss Italia, non c’è Nicole Caccavale

Niente da fare, quest’anno la bellezza umbra non avrà rappresentanti nella finale nazionale di Miss Italia. E’ un verdetto amaro quello che arriva dall’Accademy del concorso, la settimana di lezioni, momenti di condivisione e crescita voluta dalla patron Patrizia Mirigliani per le 40 concorrenti arrivate alla fase decisiva. Tra le 15 finaliste (e le tre riserve) di Miss Italia 2024 non c’è infatti Nicole Caccavale (nella foto), Miss Umbria 2024, che non supera l’ultimo step.

Vent’anni, alta un metro e 72, capelli castani e sorriso dolce ("è il mio punto di forza" aveva detto con orgoglio), Nicole è di Terni e studia Biotecnologie all’Università di Perugia: era l’ultina rappresentante del Cuore Verde ancora in gara per conquistate il titolo più ambito dopo l’eliminazione nelle prefinali nazionali della altre miss umbre.

Dopo l’annuncio delle 15 finaliste non sono però mancate polemiche e critiche per l’assenza di miss in rappresentanza di tutte le regioni italiane.