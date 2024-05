Finali nazionali, tutto pronto a San Giustino

SAN GIUSTINO - Tutto è pronto per le finali nazionali dell’under 19 maschile ospitate a San Giustino. Da domani negli impianti (San Giustino, Selci Lama, Sansepolcro, Città di Castello e Trestina), saranno protagoniste 27 squadre per un totale di 58 partite nell’arco di sei giorni, la finale è in programma domenica 19 maggio. C’è grande interesse attorno a questa manifestazione giovanile. Questa la composizione dei raggruppamenti: girone A – (palasport di San Giustino) Civitanova Marche, Milano, Galatina, Vibo Valentia; girone B – (palazzetto Ioan di Città di Castello) Venosa, Perugia, Modica, Monza; girone C – palestra di Selci Lama Tuscania, Padova, Prata, Aosta; girone D – (palasport di Sansepolcro) Termoli, Genova, Ortona, Torino; girone E – (palazzetto di Trestina) Trento, Santa Croce sull’Arno, Porto Torres, Bolzano. Nella seconda fase entreranno in scena le seguenti sette squadre: Castellana Grotte, Catania, Modena, Milano, Marino, Meta, Treviso.