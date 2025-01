"Filosofi...Amo" . Ripartono i rinnovi o le iscrizioni 2025

Chiusa la parentesi natalizia con una lunga serie di iniziative, tra cui la Rassegna dei Presepi nelle case, intitolata alla memoria di Alfredo Egidi, ora per l’associazione di quartiere FilosofiAmo inizia la stagione dei tesseramenti, operazione che ha luogo nella sede al civico di via dei Filosofi 33. Con l’occasione nella mattinata di ieri è stato offerto caffè e dolce a tutti gli intervenuti. Il quartiere ieri è stato anche al centro del passaggio della Motobefana, dove c’è stato un piccolo stop per le foto.