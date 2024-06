Filippo premiato a Torino. Ha vinto il concorso ’EconoMia’ con un testo sulla conoscenza

Filippo Maria Bertoldi, assisano iscritto al liceo Properzio di Assisi classe 5A economico sociale, è tra i vincitori della XII edizione del concorso nazionale EconoMia, la cui premiazione si è tenuta a Torino nell’ambito del Festival Internazionale dell’Economia quest’anno sul tema “Chi possiede la conoscenza“. Per l’edizione 2024 ai candidati che hanno superato una prima prova selettiva è stato richiesto di simulare un dibattito, secondo la metodologia del Debate, sull’intelligenza artificiale generativa. "Nella seconda prova – spiega Bertoldi – ho confrontato le posizioni contrastanti dei sostenitori e dei detrattori dell’IA generativa riguardo alla diffusione della conoscenza. Ho analizzato i vantaggi e i rischi di questa tecnologia con oggettività, simulando un dibattito tra i fautori dell’una e dell’altra, poi ho espresso la mia opinione, rimanendo in equilibrio tra i due orientamenti. Riconosco infatti le potenzialità dell’IA generativa, ma ritengo necessaria una regolamentazione. Ho inoltre utilizzato una citazione dello storico e filosofo Yuval Noah Harari per riassumere il mio pensiero: ‘Per ogni dollaro e ogni minuto che investiamo per migliorare l’IA, sarebbe saggio investire un dollaro e un minuto per migliorare la coscienza umana’". "È un risultato notevole, visto che Filippo è stato selezionato nel ristretto novero dei 20 giovani premiati in una manifestazione che ha coinvolto oltre 600 studenti provenienti da 106 scuole italiane – dice Francesca Alunni, dirigente scolastica del Properzio –. Bravi agli altri alunni del liceo che hanno partecipato al concorso: Damiano Branda, David Dudu e Ana Qosja". La referente del progetto è la professoressa Silvia Roscini, coadiuvata dalle docenti Stefania Donati, Elisabetta Giammarioli e Roberta Tabarrini.