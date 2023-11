"Fiere di San Florido: sequestrati 3.700 articoli irregolari"

CITTA’ DI CASTELLO – Bigiotteria e giocattoli irregolari, oltre a qualche multa per evasione fiscale: la Guardia di Finanza di Città di Castello lo scorso fine settimana in occasione delle Fiere di San Florido ha sequestrato 3.700 articoli considerati irregolari. Si tratta prevalentemente di prodotti da bigiotteria, privi del contenuto minimo delle informazioni per il consumatore, quindi irregolari per la normativa generale sulla sicurezza. Oltre a orecchini, bracciali, collane, anelli e spille nel mirino dei finanzieri anche giocattoli: 36 vari giochi erano infatti esposti per la vendita alle fiere privi del marchio CE, una violazione specifica prevista per questo settore merceologico, sanzionata più gravemente perché si tratta di prodotti destinati ai minori. In tutto 13mila euro il valore dei beni sequestrati a tre commercianti ambulanti, a cui sono state notificate multe per un totale di circa 6mila euro.

Gli uomini delle Fiamme Gialle nel corso delle Fiere di San Florido hanno inoltre svolto controlli mirati alla lotta all’evasione fiscale: in questo contesto sono stati effettuati decine di controlli e appurate quattro mancate memorizzazioni dell’incasso. Un ambulante non aveva installato il misuratore fiscale: l’attività commerciale in questione era dedita alla vendita di dolciumi e nello stand non c’era neanche il "registratore di cassa". "L’azione della Guardia di Finanza alle fiere. di Città di Castello sottolinea ancora una volta la centralità della sicurezza dei prodotti nella mission istituzionale, per la tutela sia dei consumatori che dei commercianti onesti, danneggiati dalla vendita di prodotti irregolari che derivano da canali paralleli e pertanto comportano minori costi di approvvigionamento", si legge in una nota.