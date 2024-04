Fiamme nell’appartamento, gli occupanti sono in buone condizioni

Sono in buone condizioni le persone rimaste coinvolte nell’incendio che ha interessato un appartamento, scoppiato nel pomeriggio di lunedì. I vigili del fuoco sono stati chiamati intorno alle 17 e, in pochi minuti, sono iniziate le operazioni di spegnimento delle fiamme, scaturite, a quanto sembra, da cause accidentali. I vigili, inoltre, hanno provveduto a evacuare le persone che si trovavano all’interno dell’abitazione, portandole al sicuro e, quindi, affidandole al personale del 118 per le cure del caso.

Tutti in salvo i residenti, con conseguenze lievissime a causa prevalentemente del fumo che ben presto ha invaso l’appartamento e lo stabile dove si trova l’abitazione. Sono in corso verifiche per ricostruire la causa dell’incendio, mentre non si sono registrate particolari conseguenze per l’abitazione interessata dalle fiamme né per il palazzo.