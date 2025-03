Fiaccolata contro l’insicurezza

FOLIGNO Sarà una ‘Passeggiata arrabbiata’ quella che hanno organizzato le Donne del Circolo Arci Subasio per sabato, 8 marzo, il giorno dedicato alle donne. Attraverserà alcune strade di Foligno per affermare il diritto a vivere uno spazio urbano libero da discriminazione ed insicurezze. "Per noi - dicono - una città è sicura, non se sorvegliata, ma se vissuta in modo libero e consapevole, se fatta da luoghi accessibili, aperti a gruppi diversi per età, genere, condizione fisica. Parlare di città significa quindi parlare di persone, di diritti, di spazi inclusivi e di futuro. Ciò che rende le città sicure sono i presidi spontanei, la presenza di persone. Per questo dobbiamo fare in modo che siano popolate sempre di più dalle donne, anche di notte". La Passeggiata si svilupperà con fiaccole e cartelli. La partenza avverrà da Piazza della Repubblica alle 18 e l’iniziativa toccherà le vie del centro.